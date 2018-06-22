Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/с

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля.

По сути, страны ОПЕК договорились придерживаться 100% исполнения квот с пониманием, что некоторые страны пока не смогут восстановить упавшую добычу нефти.

Страны ОПЕК хотят компенсировать выпадающие объемы добычи нефти Венесуэлы, но для этого понадобится ее согласие.

В пресс-релизе по итогам очередного заседания организации говорится, что члены ОПЕК будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%. Страны-члены ОПЕК отмечают улучшение ситуации на мировом нефтяном рынке, при этом считают, что для оценки состояния рынка нужны новые показатели.

Кроме того, было решено, что в состав ОПЕК войдет Республика Конго.

Ранее министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ после четырехчасового заседания порекомендовал странам ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с. Как сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, распределение этого объема предполагается между всеми 24 странами, но реальные поставки на рынок будут меньше, потому что какие-то страны не смогут увеличить добычу.