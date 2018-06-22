Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ после четырехчасового заседания принял решение рекомендовать странам ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на 1 млн б/с. Как сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, распределение этого объема предполагается между всеми 24 странами, но реальные поставки на рынок будут меньше, потому что какие-то страны не смогут увеличить добычу.

По его словам, предложение одобрено большинством и будет обсуждаться в пятницу на конференции ОПЕК, а потом на заседании ОПЕК+, а достижение консенсуса - очень гипотетический вопрос.

"1 млн б/с - это номинальная цифра, что означает, что как только она будет распределена, на рынок поступит меньший объем", - сказал министр. Аль-Фалих подчеркнул, что увеличение нефтедобычи будет постепенным.

Он отметил, что это решение в интересах каждой страны, "если мы придем к единому мнению, чтобы сохранить альянс на долгосрочной основе".

Ранее о рекомендациях комитета увеличить добычу нефти в рамках сделки на 1 млн баррелей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.