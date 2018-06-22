В ОАК задумались о выделении гражданского дивизиона в "дочку" из-за санкций США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Санкции США подтолкнули ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) к пересмотру модели перехода на единую акцию, утвержденной советом директоров в сентябре 2017 года.

Как указано в годовом отчете ОАК, в ходе формирования корпоративной трансформации в прошлом году "выявились новые риски и ограничения". Анализ опубликованного в октябре Публичного руководства по санкциям в части российского оборонного и разведывательного секторов (куда вошли и предприятия ОАК) "показал целесообразность обособления гражданских активов". В связи с этим в декабре совет директоров ОАК утвердил обновленную модель реорганизации, включающую "подходы к обособлению активов гражданского направления".

"Целевая структура гражданских активов ОАК находится в процессе проработки и обсуждения, решений пока не принято", - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы корпорации. В то же время источник в ОАК пояснил: обсуждается модель, согласно которой предприятия корпорации, "производящие гражданские воздушные суда, были бы отдельной дочерней структурой ОАК".

Ранее предполагалось, что на единую акцию будут переведены все дочерние общества ОАК, независимо от профиля деятельности. Ожидалось, что объединенная компания будет поделена на дивизионы: по созданию гражданской, военной, транспортной и специальной авиатехники. Гражданский дивизион планировалось сформировать, объединив АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) с ПАО "Корпорация "Иркут" . В сентябре прошлого года ОАК сообщила о корпоративном одобрении процесса.

Между тем в апреле глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявлял, что считает разумным разделение ОАК "на оборонный и гражданский блоки" с последующей продажей до 49% акций гражданского частному инвестору.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. Более 90% ОАК принадлежат РФ, около 5% - ВЭБу, остальные акции находятся в свободном обращении.