Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%,

Акции Сбербанка упали на 5% из-за отсечки

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением индексов вслед за откатом площадок в Азии, фьючерсов в США и дешевеющей нефтью; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,3-0,4%, при этом упали на 5% бумаги Сбербанка из-за отсечки на бирже дивидендов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2240,21 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1121,68 пункта (-0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная в пределах 1,6% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 63,17 руб. (+0,28 рубля).

Обыкновенные акции Сбербанка просели до 204,51 рубля (-4,6%), "префы" - до 181,36 рубля (-5,3%); выплаты за 2017 год составят 12 рублей на каждый вид акций.

Также подешевели рублевые акции "Газпром нефти" (-1,5%), "Распадской" (-0,5%), "Россетей" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Мечела" (-0,2%).

Подросли бумаги "Мобильных телесистем" (+1,3%), АФК "Система" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), ВТБ (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, выросли S&P 500 (+0,2%) и Dow Jones (+0,5%), причем последний прервал 8-дневное снижение.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор между США и их крупнейшими партнерами - Китаем и Евросоюзом. 22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Кроме того, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США.

Инвесторы опасаются, что разрастание торговых войн окажет понижательное давление на глобальный экономический рост, причем это произойдет в тот момент, когда эксперты ожидают замедления подъема в США, пишет MarketWatch.

В понедельник снижаются индексы в Азии (Япония просела на 0,7%, Китай - на 1,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,6%) на опасениях новых угроз США в адрес Китая.

США собираются ограничить для китайских фирм возможности инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином, сообщила The Wall Street Journal. По данным источников газеты, Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".

Другая инициатива администрации США предполагает введение дополнительных ограничений на экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай. О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели, пишет газета.

Кроме того, в понедельник дешевеет нефть после роста в пятницу на итогах заседания ОПЕК.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 снизилась до $74,24 за баррель (-1,7% и +3,4% в пятницу), августовская цена WTI - до $68,4 за баррель (-0,3% и +4,6% в пятницу).

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в субботу в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. В пятницу решение о повышении добычи на эту величину было принято государствами ОПЕК.

Планируемое увеличение добычи создаст лишь незначительный избыток нефти на рынке, при этом оставит его с низким объемом свободных мощностей, отмечают эксперты Goldman Sachs.

Спред между ценами на нефть Brent и WTI в понедельник сократился почти на 20%.

Стоимость WTI поддерживается сохранением низких запасов нефти в США: запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы торгуемой на NYMEX нефти, падают пять недель подряд в связи с началом автомобильного сезона, отмечают в Goldman.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, решение ОПЕК об увеличении объемов добычи на 1 млн б/с хотя и было отчасти ожидаемым, оказало давление на фьючерсы на нефть Brent. Тем временем источники Bloomberg в США сообщают о планах Минфина усилить контроль над инвестициями из КНР на предмет угроз национальной безопасности - как сообщается, соответствующее решение может быть объявлено 29 июня.

Перспектива усиления "торговых войн" может негативно влиять не только на индекс доллара (DXY), но и на готовность инвесторов к принятию риска в целом, а значит, и на спрос на развивающихся рынках акций, считает эксперт.

Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко, страны ОПЕК+ согласовали рост добычи. Несмотря на напряженную атмосферу, участники соглашения достигли консенсуса в вопросе об увеличении добычи - он составит менее 1 млн б/с, и это меньше, чем изначально предлагалось (1,5 млн б/с), но сам факт договора ободрил рынки. Нефть на этой неделе будет торговаться в диапазоне $75-80 за баррель, пара доллар/рубль - в коридоре 61-63 руб.

Неделя начинается с коррекции вниз, поводом является закрытие реестра в акциях Сбербанка. Однако можно ожидать, что на хорошем внешнем фоне "гэп" в бумагах банка закроется в течение нескольких дней. Ожидания по индексу МосБиржи: 2230-2260 пунктов.

Вероятность введения санкций США против "Мобильных телесистем" низкая, так как официально оператор не работает в Крыму. Тем не менее, в течение нескольких дней акции оператора могут быть под давлением. "Система" сильно зависима от дивидендов МТС, продавать акции оператора ей невыгодно. Холдинг АФК не будет предпринимать никаких действий, если санкции не будут введены. Акционерам МТС лучше не паниковать, полагает эксперт.

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Теги: рынок акций, Сбербанк
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