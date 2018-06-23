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Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Конкретных объемов добычи в итоговом коммюнике указано не будет, как и в итоговых документах по решению самого ОПЕК.

Увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+ могут Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, заявил министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи. По его словам, для увеличения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки может понадобиться до 6 месяцев. "Но в июле уже будет некоторое увеличение", - сказал он.

Аль-Румхи подчеркнул, что реальное увеличение добычи странами ОПЕК может составить к концу полугодия 600-700 тыс. б/с.

Встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, включая Россию, проходит сегодня в Вене. Накануне страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.

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Теги: ОПЕК
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