GE близка к продаже подразделения промышленных двигателей за $3 млрд

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - General Electric Co (GE) близка к продаже подразделения, выпускающего крупные двигатели промышленного назначения, фонду прямых инвестиций Advent International за $3 млрд или более, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Стороны могут объявить о сделке уже в понедельник, если сумеют согласовать все аспекты.

Продаваемые активы - это бизнес GE в сфере распределенной энергетики, в который входят операции по выпуску газовых двигателей Jenbacher и Waukesha. Такие двигатели используются для генерации электричества в отдаленных районах.

Другим претендентом на покупку этого подразделения GE являлась компания Cummins Inc., однако условия, предложенные Advent, оказались более интересными, отмечают источники.

Ожидаемая сделка является частью реализуемого гендиректором GE Джоном Фланнери плана, предусматривающего упрощение структуры бизнеса, в том числе, за счет продажи активов общей стоимостью порядка $20 млрд.

В прошлом месяце GE объявила об объединении подразделения транспортного машиностроения GE Transportation с поставщиком оборудования, программного обеспечения и услуг для железнодорожного транспорта Wabtec Corp., в рамках сделки объемом порядка $11 млрд.

Акции GE с 26 июня будут исключены из Dow Jones Industrial Average, в расчет которого они входили более 110 лет. Вместо GE в расчет Dow Jones будут включены бумаги аптечной розничной сети Walgreens Boots Alliance Inc.

Advent управляет активами на сумму порядка $41 млрд в различных секторах - от промышленности и финансов до телекоммуникаций и медиа.