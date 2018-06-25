Менеджер структур Evraz Сараев назначен первым замглавы Трансконтейнера

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" на заседании в понедельник согласовал кандидатуру Вячеслава Сараева на должность первого заместителя генерального директора оператора, говорится в его сообщении.

Ранее осведомленный источник "Интерфакса" говорил, что топ-менеждер структур Evraz номинирован на пост главы железнодорожной компании.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Сараев в настоящее время возглавляет ООО "Угольная компания "Межегейуголь", ведущее разработку Межегейского угольного месторождения (Тува) и входящее в группу Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Также топ-менеджер в 2015 году входил в состав совета директоров контролируемого Evraz АО "Находкинский морской торговый порт" (Приморский край). Свежей информации о составе этого органа управления компании нет.