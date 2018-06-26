ЦБ РФ оценил снижение курса рубля из-за санкций в 3-4%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Курс рубля без апрельских санкций в отношении России был бы выше на 3-4%, говорится в комментарии ЦБ РФ по ликвидности и финансовым рынкам.

Банк России отмечает, что недооцененность рубля относительно фундаментальных факторов, связанная с апрельскими санкциями, несколько снизилась. "По оценкам, в их отсутствие рубль был бы крепче на 3-4%, что ниже пиковых апрельских значений на 5-6%", - подчеркивает регулятор.

По его мнению, курс рубля на фоне ослабления валют большинства стран с формирующимися рынками оставался стабильным. "В результате равновесное значение курса приблизилось к фактическому значению", - отмечает ЦБ.

6 апреля Минфин США значительно расширил свой "черный список", были введены санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих. В июне в список были внесены еще трое граждан России и пять компаний, имеющих отношение к РФ.