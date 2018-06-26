Минфин РФ заявил о планах разместить евробонды на $3 млрд до конца года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ видит возможность для выхода на внешние рынки заимствований до конца года, может разместить евробонды на сумму до $3 млрд, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"У нас есть еще возможность выхода на внешние рынки в текущем году, поэтому осенью будем этот вопрос рассматривать. Думаю, что второй за текущий год раз мы сможем выйти на внешние рынки за заимствованиями", - сказал Силуанов.

"Это будет до $3 млрд до конца текущего года", - уточнил министр.

Минфин РФ в марте провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд. Из $4 млрд, привлеченных в результате размещения, $3,2 млрд было направлено на финансирование выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030", оставшиеся $800 млн зачислены в федеральный бюджет.

Согласно бюджету, в 2018 году Россия может разместить еврооблигации еще на $3 млрд, при этом $800 млн из них должны быть направлены на выкуп обращающихся бумаг.

Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский ранее говорил, что министерство может разместить не только долларовые еврооблигации, но и долговые бумаги в евро.