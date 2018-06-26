"АвтоВАЗ" отзовет 7,22 тыс. Lada Xray из-за дефекта подвески

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 7,22 тыс. автомобилей Lada Xray из-за дефектов элементов подвески.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо высокопрочного", - отмечает Росстандарт.

"АвтоВАЗ" проинформирует владельцев отзываемых Lada Xray путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с указанным перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На отзываемых Lada Xray будет выполнена проверка качества поворотного кулака и, при необходимости, его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В октябре 2017 года "АвтоВАЗ" отзывал 19,668 тыс. автомобилей Lada Xray из-за проблем с проводкой, в середине июня 2018 г. компания объявляла об отзыве 38,808 тыс. автомобилей Lada 4х4 также из-за проблем с проводкой.

Lada Xray создан в рамках сотрудничества с альянсом Renault-Nissan на платформе В0. Его производство было запущено в декабре 2015 года на линии B0 в Тольятти.