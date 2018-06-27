Нефть Brent подорожала до $76,65 из-за Ирана и данных API о запасах

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Нефть в среду продолжила подъем, обновляя максимум за месяц, рынок продолжает отыгрывать сообщения о том, что США требуют от союзников прекратить закупки иранской нефти к ноябрю.

Кроме того, повышательное давление на рынок оказывают данные Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США, а также неопределенность в отношении объемов поставок нефти из Ливии и Канады.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве 27 июня повысилась на $0,34 (0,44%) - до $76,65 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду подорожала на $0,28 (0,40%) - до $70,81 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent поднялась на 2,1%, до $76,31 за баррель, а WTI - на 3,6%, до $70,53. WTI впервые с конца мая завершила торги на отметке выше $70 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 22 июня, на 9,228 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 2,572 млн баррелей, пишет OilPrice.

Вместе с тем резервы бензина увеличились на 1,152 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,785 млн баррелей, что превысило прогнозы более чем вдвое.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, а также увеличение резервов бензина на 160 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае, заявил во вторник представитель Госдепартамента США в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.