Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов вопреки росту нефти

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на рост цен на нефть, обновивших месячный максимум.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,11-63,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,12 руб./$1 (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,67 руб./EUR1 (+24,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 15,84 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 70,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,88 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро вторую сессию подряд, не реагируя на рост цен на нефть. Завершение налогового периода июня, а также продолжающиеся продажи на рынке ОФЗ привели к падению спроса на рублевую ликвидность (на открытии среды индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI продолжил снижение третью сессию подряд, до 139,89 пункта). Ситуация усугубляется отсутствием явных позитивных подвижек на мировом рынке капитала из-за неуверенности инвесторов в возможности улучшения отношений между США и их торговых партнеров и опасений разрастания торговой войны.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок, пишет The Financial Times.

Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

Нефть в среду продолжила подъем, обновляя максимумы за месяц на сообщениях о том, что США требуют от союзников прекратить закупки иранской нефти до нуля к началу ноябрю. Кроме того, повышательное давление на рынок оказывают данные Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США, а также неопределенность в отношении объемов поставок нефти из Ливии и Канады.

Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени 27 июня повысилась на 0,7% - до $76,67 за баррель. WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к этому времени на 0,5% - до $70,88 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent поднялась на 2,1%, до $76,31 за баррель, а WTI - на 3,6%, до $70,53. WTI впервые с конца мая завершила торги на отметке выше $70 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 22 июня, на 9,228 млн баррелей при прогнозном сокращении на 2,572 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 17:30 по московскому времени в среду; ожидается снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.