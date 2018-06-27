Суд отказал компании Ананьевых в удовлетворении требований к ЦБ РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду отказал компании Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых в удовлетворении требований к Банку России о признании недействительными действия и бездействия, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Promsvyaz Capital B.V. пыталась оспорить ряд решений и предписаний ЦБ, в частности, решение о доформировании резервов Промсвязьбанком и введении в него временной администрации. По оценке истца, ЦБ неоднократно нарушал права мажоритарных акционеров Промсвязьбанка.

В ходе заседания были заслушаны позиции сторон. Представитель Promsvyaz Capital B.V. отметил, что срок начисления резервов на 104 млрд рублей был очень коротким, и изначальной целью этого предписания был последующий ввод временной администрации и нарушение прав акционеров. Также в ходе заседания истец ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме, но суд отказал в этой просьбе.

Ранее в среду Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 29 июня в рассмотрении иска Промсвязьбанка в лице бывшего председателя правления Дмитрия Ананьева к Банку России о признании недействительными предписания и приказов Банка России соответственно о доформировании 104 млрд рублей резерва, уменьшении до 1 рубля уставного капитала и введении временной администрации.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через ФКБС, подконтрольный ЦБ РФ. Ранее банк контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.