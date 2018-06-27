В "Роснефти" заявили, что хищения на верфи "Звезда" были до прихода новых акционеров

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Хищения при строительстве верфи "Звезда", выявленные следствием, имели место до вступления консорциума компаний, в том числе "Роснефти", в капитал Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) - строителя судоверфи.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что расследование дела о хищениях при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье длится уже более четырех лет, злоумышленники похитили не менее 7,5 млрд рублей.

"Компания "Роснефть" информирует: факты хищений в ДЦСС были выявлены более четырех лет назад - до момента вступления участников консорциума ("Роснефть", Газпромбанк , "Роснефтегаз") в капитал ДЦСС", - говорится в заявлении нефтяной компании. В нем отмечается, что "расследование началось с возбуждения в октябре 2013 года уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается все это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса, службы безопасности "Роснефти".

В компании посчитали при этом недопустимым "разглашение хода следствия".

"Звезда" признана потерпевшей стороной и успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды. В частности, сегодня судом был удовлетворен один из исков против участников преступной группы по возвращению части похищенных средств", - подчеркнули в "Роснефти".