В России

Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"

Есть обновление от 07:27

Следователи установили, что объем похищенного превысил семь миллиардов рублей

Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"
Строительство судоверфи "Звезда"
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы установили, что при строительстве крупнейшей российской судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено около 7,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что один из ключевых фигурантов дела - бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, который скрывается в США.

"Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ", - рассказал источник.

Он также сообщил, что в Россию из США депортирован другой ключевой фигурант дела - Алексей Бойцов. "Бойцов находится под стражей. Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи", - сообщил источник.

В апреле 2015 года вице-премьер России - полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совместном заседании коллегий Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития в Хабаровске сообщил, что следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье.

ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) является ведущим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. На базе завода в настоящее время реализуется проект по созданию комплекса по строительству гражданских судов и нефтяных платформ.

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