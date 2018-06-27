Нефть Brent резко подорожала до $77,77 из-за снижения запасов в США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок активно растут в ходе торгов в среду на данных о рекордном падении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по московскому времени 27 июня повысилась на $1,46 (1,91%) - до $77,77 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на $1,75 (2,48%) - до $72,28 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе, сообщил о снижении запасов на 9,23 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3 млн баррелей.

Вместе с тем резервы бензина увеличились на 1,156 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 15 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки. Импорт вырос на 114 тыс. б/с, до 8,357 млн б/с, тогда как экспорт подскочил на 626 тыс. б/с, до рекордных 3 млн б/с.

Другой рекорд зафиксировали НПЗ, перерабатывавшие 18,1 млн баррелей нефти в сутки.