Первый tax free в Калининграде оформил футбольный болельщик

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Калининградская областная таможня оформила первый документ tax free, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Первый документ tax frеe был оформлен минувшим днем на таможенном посту "Аэропорт Калининград". Он был выдан иностранному футбольному болельщику, вылетавшему из Калининграда", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, распоряжением правительства РФ от 7 февраля 2018 года № 173-р утвержден перечень пунктов пропуска, через которые должны быть вывезены приобретенные иностранцами в России товары для получения права на компенсацию суммы НДС в составе цены товара.

Аэропорт Калининград (Храброво) включен в пилотный проект по внедрению системы tax free с июня. Другим участником проекта в Калининградской области является многосторонний автомобильный пункт пропуска Мамоново-2 (Гжехотки), расположенный на российско-польском участке государственной границы России.