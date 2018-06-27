Рост реальных зарплат в РФ замедлится с 6,3% в 2018 до 1% в 2019 году

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает замедления роста реальных зарплат в РФ с 6,3% в 2018 году до 1% в 2019 году, сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, такие оценки содержатся в рабочей версии уточненного макроэкономического прогноза на 2018 год и на период до 2024 года, подготовленного Минэкономразвития и направленного на согласование в правительство и заинтересованные ведомства.

Таким образом, министерство понизило прогноз по росту реальных зарплат в 2019 году до 1% с 1,3% в предыдущей версии прогноза (существенное замедление роста зарплат в 2019 году закладывалось и раньше после значительного их роста в выборный 2018 год - ИФ).

"По словам источника, замедление роста реальных зарплат объясняется снижением экономической активности в 2019 году (согласно новому прогнозу, рост ВВП РФ в 2019 году ожидается на 1,4% - ИФ) и ускорением инфляции (в новом прогнозе Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году на уровне 4,3% - ИФ).