Макропрогноз-2019 - экономика на очень низком старте. Обобщение

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Повышение оценки цен на нефть традиционно меняет российский макропрогноз в лучшую сторону. Но 2019 год стал исключением: столь сильным оказалось ожидаемое влияние повышения ставки НДС. Экономике оно будет стоить почти 1 процентный пункт роста, ухудшены прогнозы и по другим ключевым показателям. Следующий год словно принесен в жертву будущему ренессансу, и, исходя из обновленного макропрогноза, жертва обещает быть не напрасной: за низким стартом должен последовать выход на давно уже не виданные темпы роста в 3%.

Обновленный макропрогноз в среду представил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, Минэкономразвития подготовило рабочую версию уточненного макроэкономического прогноза на 2018 год и на период до 2024 года и направило на согласование в правительство и заинтересованные ведомства.

То, что оценки роста экономики на следующий год станут скромнее, было уже понятно: налоговые меры вынудили ЦБ поставить на длительную паузу цикл смягчения денежно-кредитной политики, и глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя это решение регулятора, отметила "некоторые риски пересмотра вниз прогноза темпа роста ВВП в 2019 году" (с опцией повышения прогноза в 2020 году и далее - "при эффективной реализации запланированных мер"). Эффект-2019 в итоге оказался сильным: база следующего года будет очень низкой, выгодно оттеняющей последующий разгон.

Год реакции

Минэкономразвития, учтя новые договоренности ОПЕК+, повысило прогноз по цене на нефть на 2018 год до $69,3 за баррель с $61,4 за баррель в апрельском варианте прогноза. На 2019 год предложено в базовый сценарий заложить $63,4 за баррель (в ноябре 2017 года этот показатель прогнозировался на уровне $41,6 за баррель, а в апреле прогноз пересматривался только на 2018 год) с постепенным снижением цены до $53,5 в 2024 году.

Прогноз по темпам прироста ВВП на 2018 год понижен министерством до 1,9% (в апреле было 2,1%), на 2019 год - до 1,4% (в ноябре было 2,2%). В 2020 году Минэкономразвития ожидает рост экономики темпами выше 2%, в 2021 году - уже около 3% с дальнейшим выходом на динамику выше 3%.

"2019 год будет непростым с точки зрения адаптации и к изменившимся макроэкономическим условиям, и к решениям, принятым по повышению НДС, например", - сказал источник журналистам.

"Минэкономразвития прогнозирует замедление экономического роста в следующем году до 1,4%. Это связано с повышением НДС и структурной перестройкой экономики, соответствующей реакцией, которая Центральным банком была озвучена, - здесь все учтено", - отметил он.

По его словам, ускорение инфляции (из-за НДС) скажется на доходах населения, на потребительских расходах. "Будет негативный эффект, который особенно будет ощущаться в первом полугодии, связанный с перераспределением доходов в структуре экономики: НДС начнет собираться сразу, а тратиться бюджетом по новым программам - ближе ко второму полугодию", - предупредил источник.

ФРС и торговые войны

Внутренними факторами перечень рисков не ограничивается. "С точки зрения мировой экономики мы видим большой риск, связанный с несколькими факторами. Первое - это продолжающийся рост ставок ФРС, пересмотр рынком ожиданий по траектории процентной ставки, фиксация доходностей по 10-летним гособлигациям США на уровне около 3%, которая держится уже с конца апреля. Это, конечно, в первую очередь приводит к замедлению на отдельных развивающихся рынках. (...) Понятно, что дальнейший рост ставок по долларовому фондированию для тех экономик, которые имеют высокий профицит текущего счета, будет приводить к волатильным периодам", - сказал источник.

"Большие риски представляют для динамики мировой экономики и разворачивающиеся торговые войны. Здесь сложно предсказать сценарий, по которым они пойдут, поэтому это один из самых серьезных рисков. Но при этом оценить его на данный момент тяжело", - добавил он.

Риски для экономики, хотя и незначительные, несет и рост доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ): это чревато "замедлением корпоративного и ипотечного импульса, связанного с ростом долгосрочной кривой". Это тоже учтено в оценке на 2018 год.

Минэкономразвития ожидает рост промпроизводства в 2018 году на уровне 2,5% (апрельская оценка - 1,7%), на 2019 год - не ниже 2% (в ноябре - 2,5%).

Рост инвестиций в этом году прогнозируется на уровне 3,5% (4,8% в апреле), в 2019 году - 3,1% (5,6% в ноябре). Выход на темпы роста инвестиций выше 6% ожидается только начиная с 2020 года на фоне реализации плана действий по увеличению инвестиций.

"Это не такое сильное понижение, это пересмотр, существенный, но не такой сильный, исходя из текущих данных, из принятых решений. Изначально в прогноз закладывалось, что механизм финансирования расходов инфраструктуры будет запущен со второго полугодия", - отметил он.

"Реализация инвестиционных мер позволит, начиная с 2020 года, темпам роста инвестиций подняться выше 6%, и экономическому росту постепенно выйти на уровень выше 3%, начиная с 2021-2022 года", - сказал источник.

Среднегодовой курс доллара в текущем году ожидается на уровне 61 руб. (в апреле - 58,6 руб.), в 2019 году - 63-64 руб. (в ноябре - 66,9 руб.). По итогам 2018 года курс доллар ожидается на уровне 62 руб. (58,8 руб. прогнозировалось в апреле).

Экономическое ведомство оценило совокупное влияние от повышения НДС на инфляцию в 1,2 п.п. Из-за этого был повышен прогноз по индексу потребительских цен на 2018 год до 3,1% с 2,8%, на 2019 год - до 4,3% (ноябрьская оценка - 4,0%).

Реальная зарплата в 2018 году, по прогнозу Минэкономразвития, вырастет на 6,3% (эффект выборного года - ИФ), но в 2019 году - только на 1% (в ноябре - 1,3%) из-за замедления экономической активности и повышения инфляции.

Отток капитала из РФ в 2018 году прогнозируется на уровне $25 млрд по сравнению с апрельским прогнозом оттока в $33 млрд.