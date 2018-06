Лондонский суд запретил Crispian продавать акции "Норникеля"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Судья Высокого суда Лондона Стивен Филлипс, рассматривавший иск "РусАла" к Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Whiteleave Владимира Потанина, запретил Crispian продавать акции "Норникеля" участникам соглашения акционеров "Норникеля".

Как следует из заключения суда, имеющегося в распоряжении "Интерфакса", Crispian лишен права продавать свою долю в "Норникеле" путем выставления оферты участникам рамочного соглашения акционеров "Норникеля". Ни аффилированные лица Crispian, ни "РусАл" и Whiteleave с их аффилированными лицами не являются добросовестной "третьей стороной", которая может быть покупателем доли Crispian. Также контрагентами Crispian не могут стать лица, "действующие с ними совместно" (Entities acting in concert with Rusal, Whiteleave or their affiliates), что может означать запрет на участие Glencore, которую управляющий Абрамовича Давид Давидович на суде называл одним из интересантов.

В том числе, такой "добросовестной третьей стороной" не является и "дочка" "Интерроса" Bonico, которая и была инициатором первичной оферты в адрес Crispian, реагируя на которую компания Р.Абрамовича сделала встречное предложение о выкупе 4% акций "Норникеля" pro rata "Интерросу" и "Русалу".

Судья Филлипс отметил, что, даже если Bonico был бы "добросовестной третьей стороной-покупателем", цена оферты Crispian не является ценой, исходящей от незаинтересованной стороны. По мнению судьи, эта цена основана на иных договорённостях между Crispian и "Интерросом" (в этой связи "РусАл" упоминал сделку по выкупу Баимского месторождения).

Это решение суда фактически освобождает "РусАл" от необходимости выкупать причитающие ему 1,9% "Норникеля" у Crispian, что было и так затруднительно в свете санкций США против "РусАла".

Более того, вердикт чреват "разворотом" осуществлённой в марте сделки, в ходе которой "Интеррос" выкупил у Crispian 2,1% акций "Норникеля", сообщил источник "Интерфакса", знакомый с процессом.

Цена оферты и мартовской сделки - $234 за акцию/$23,4 за ADR, таким образом, этот пакет был оценен в сумму около $780 млн. Актуальная рыночная цена ADR "Норникеля" на 24% ниже стоимости мартовской сделки между Crispian и "Интерросом". Для выкупа аналогичного пакета на рынке "Интерросу" сейчас потребуется около $590 млн.

По мнению Олега Петропавловского из BCS Global Markets, для "Интерроса" в этой ситуации непринципиально сохранение 2,1% акций, выкупленных ранее у Crispian. Абрамович, в свою очередь, может сделать оферту рынку по цене $234 за акцию. Покупатель на таких условиях может быть только один - "Интеррос", отмечает аналитик. Таким образом, статус-кво фактически не меняется: "Интеррос" ничего не проиграл, так как может купить пакет и дешевле, у Crispian остаётся возможность продать пакет с премией, либо сохранить долю, получая высокие дивиденды в 12% годовых в долларах, считает О.Петропавловский. Кроме того, Crispian получит назад и свою долю дивидендов на непроданный пакет, напоминает он.

Мотивировочная часть решения Лондонского суда будет опубликована позднее. Уведомление об апелляции на решение суда может быть подано в течение 21 дня.

Представители Crispian и "Интерроса" не комментируют решение, "РусАл" заявил, что приветствует его, так как оно "полностью подтверждает обоснованность позиции "РусАла".