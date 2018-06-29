Суд отклонил доводы "Газпрома" о подготовке решения Стокгольмского арбитража секретарем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) не принял доводы "Газпрома" о том, что решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом" было подготовлено секретарем, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Изучив аргументы, предоставленные НАК, суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была якобы написана административным секретарем", - говорится в пресс-релизе.

"Суд оставил в силе приостановление исполнительных действий по денежным требованиям НАК, так как компания сегодня не имела возможности предоставить свои контраргументы. "Нафтогаз" планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения", - отмечается в сообщении.

"Нафтогаз" считает сегодняшнее решение суда не обязательным к исполнению судами других юрисдикций и продолжит свои действия по взысканию задолженности.

Ранее "Газпром" сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. "Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркнул концерн.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" 29 марта обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании этого решения и его частичной отмене "в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами", а 28 мая концерн подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.

В конце мая-июне 2018 года появилась информация, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту, указывает "Газпром".

Апелляционный суд округа Свеа 13 июня принял решение о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, которое не могло быть обжаловано в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже". "Нафтогаз Украины" 18 июня представил свои возражения к этому приказу и одновременно признал себя уведомленным по делу об обжаловании решения Стокгольмского арбитража.