"Нафтогаз" обжаловал приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "Газпром", сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!" - написал он на своей странице в фейсбуке.

В середине июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом".

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - сообщили тогда в российской компании.

Приказ Апелляционного суда означает лишь временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать от "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Англии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.