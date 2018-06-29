Рубль вырос к доллару и снизился к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно снижается, евро растет опережающими темпами на Московской бирже в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине из-за разницы в динамике к основным валютам на фоне сильного роста пары "евро-доллар" на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,63-62,75 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,69 руб. (-11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,94 руб. (+28,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,76 копейки к уровню закрытия среды, до 67,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 60,6 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах следом за парой "евро-доллар" на Forex, которая уверенно растет на сообщениях о том, что лидеры стран Европейского союза на рассвете достигли соглашения об ограничении количества мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В четверг участникам саммита ЕС не удалось согласовать общие выводы по итогам первого дня работы из-за жесткой позиции Италии по вопросам борьбы с нелегальной иммиграцией.

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза принято решение о продлении санкций против России на шесть месяцев, сообщают СМИ со ссылками на источники. Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России. Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.

Нефть в пятницу сдержанно дешевеет, но завершает неделю и квартал значительным ростом из-за опасений перебоев в поставках из Ирана, Ливии и ряда других стран на мировой рынок. Цена марки WTI увеличивается уже четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом роста с 2010 года. В апреле-июне WTI прибавила 13%, а Brent - 10,7%. Повышение нефтяных цен по итогам текущего месяца, скорее всего, будет самым значительным с июня 2008 года.

Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени 29 июня снизилась на 0,08% - до $77,55 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,3% - до $73,23 за баррель.

"Рынок заворожен широким распространением перебоев в поставках - от Ирана и Ливии до Канады, а также резким сокращением запасов в США", - отмечает аналитик сырьевого сектора из KB Securities Co. Лим Чжэкын.

Министерство нефти Индии в четверг поручило НПЗ рассмотреть другие источники поставок нефти на случай прекращения импорта из Ирана. США потребовали к началу ноября свернуть все закупки нефти у Ирана. Индия пока не приняла окончательное решение, но сокращение импорта из Ирана до нуля не является целесообразным вариантом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя индийского нефтяного ведомства. По его словам, Индия легко найдет замену иранской нефти, но в силу ряда причин экономические условия таких поставок могут оказаться не слишком благоприятными и отрицательно повлиять на рентабельность нефтепереработки.

Британский профсоюз Unite проголосовал за проведение забастовки в июле на трех платформах Total в Северном море (Alwin, Dunbaar и Elgin) из-за спора об оплате труда и рабочем времени. Добыча нефти и газа на них может быть приостановлена, если профсоюз и компания не достигнут соглашения.