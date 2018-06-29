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Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России

Есть обновление от 08:07

Также решено ограничить поток мигрантов в страны Евросоюза

Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении экономических санкций против России, введенных за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам один из функционеров ЕС.

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Санкции продлены на шесть месяцев. Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России. Ограничения вступят в силу после того, как решение Совета будет опубликовано.

Источники отмечают, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о реализации минских соглашений, лидеры двух стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.

Гораздо более оживленные прения вызвал вопрос об ограничении потока мигрантов; особенно жесткую позицию по этому поводу заняли Рим и Берлин. В итоге принято решение о сокращении численности беженцев, которых будут принимать страны ЕС.

Контролировать поток мигрантов будут специальные центры. Кроме того, решено увеличить финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Планируется также ужесточить контроль на внешних границах.

"После девяти часов дискуссий был найден путь к достижению соглашения. Это победа европейского сотрудничества", - сказал Макрон. В то же время, Меркель отметила, что, несмотря на достигнутые договоренности, среди стран ЕС сохраняются глубокие противоречия.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что удовлетворен договоренностями по миграции, отметив, что "теперь Италия не одинока". Тем не менее, он заявил, что пока не принял решение о том, будет ли создаваться центр по приему мигрантов на итальянской территории.

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Теги: ЕС, Россия

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