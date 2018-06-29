Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 8,04 рубля на акцию (всего 190 млрд рублей), передал корреспондент "Интерфакса" с собрания.

За 2016 год "Газпром" платил по 8,0397 рубля на акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат вырастет на 7,1 млн рублей.

Для выплаты дивидендов будет использована вся прибыль компании по РСБУ за минувший год (100 млн рублей) и нераспределенная прибыль прошлых лет. На эти цели будет направлено 26,6% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным на 19 июля. Завершить выплаты акционерам намечено не позднее 23 августа.

Менеджмент концерна предложил заморозить дивиденды на уровне прошлого года со ссылкой на прохождение пиковых инвестиций. Чиновники согласились с позицией "Газпрома", но Минфин все равно изымет недополученные 72 млрд рублей на прямой госпакет (38%) из расчета дивидендов по норме 50% от чистой прибыли по МСФО.

Крупнейший акционер ПАО "Газпром" - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 38,37%, АО "Роснефтегаз" - 10,97%, АО "Росгазификация" - 0,89%, в виде ADR обращается (по данным на конец I квартала) 24,85%.