Что произошло за день: пятница, 29 июня

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Замоскворецкий суд Москвы вернул бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы экс-министру Алексею Улюкаеву в качестве взятки.

- Минфин отказался от планов снизить с 1 июля беспошлинный порог на зарубежные интернет-покупки до 500 евро.

- Брат оппозиционера Алексея Навального Олег вышел на свободу из колонии в Орловской области, где он отбывал наказание по "делу Ив Роше".

- Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий.

- Социологи выяснили, что 80% россиян выступают против пенсионной реформы. Почти 40% из них считают, что многие до пенсии не доживут

- Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Дональда Трамп заявлял чиновникам своей администрации о намерении вывести США из ВТО. Однако позднее эту информацию опроверг глава глава Минфина США Стивен Мнучин.

- Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос компенсаций части стоимости турпутевки для иностранцев, делающих посетить Россию, для стимулирования въездного туризма. На это туроператорам может быть выделено до 2 млрд рублей.

- Участники саммита ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга-777", сбитого над Украиной в 2014 году.

- Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей. В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04.