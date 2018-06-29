"М.Видео" и "Эльдорадо" начали тестировать систему tax free

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сети "М.Видео" и "Эльдорадо", входящие в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, первыми среди продавцов техники и электроники в России протестируют систему tax free. Сервис уже заработал в 13 магазинах группы, в течение нескольких дней запустится ещё в четырех. После успешного завершения пилота система tax free будет распространена на все магазины "М.Видео" и "Эльдорадо", говорится в сообщении "М.Видео".

К системе tax free в рамках пилота будет подключено 17 магазинов (13 под брендом "М.Видео" и четыре под брендом "Эльдорадо") в девяти городах: это Красногорск, Саранск, Казань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Екатеринбург. Большинство из этих городов принимает большой поток иностранных туристов в рамках матчей Чемпионата мира по футболу, отмечает "М.Видео".

По словам финансового директора компании Екатерины Соколовой, участие в проекте дает ритейлеру возможность первому на рынке запустить новое техническое решение и привлечь клиентов, а также протестировать собственные ИТ-системы.

"М.Видео" - крупнейший в России ритейлер электроники и бытовой техники с выручкой в 198,2 млрд рублей и 424 магазинами по итогам прошлого года. В настоящее время компания занимается интеграцией сети "Эльдорадо". В планах - покупка еще одного конкурента, сети магазинов немецкого ритейлера Media Markt.

Первые чеки по системе tax free в тестовом режиме начали оформляться в России с 10 апреля. С этой даты иностранные граждане могут возвращать НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи (всего - 15 мест). Например, в Москве в перечень утвержденных локаций вошли адреса, по которым расположены ГУМ, ЦУМ, "Петровский пассаж" и "Смоленский пассаж".

Затем количество регионов проведения пилотного проекта было увеличено за счет включения городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это еще восемь городов: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

С 2019 года систему tax free планируется внедрять по всей России, говорил в июне глава Минпромторга Денис Мантуров.

Право вернуть НДС получили граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установило правительство. В перечень вошли один автомобильный пункт пропуска в Калининградской области, шесть воздушных пунктов пропуска (три аэропорта в Москве, по одному в Петербурге, Сочи, Владивостоке) и один морской пункт пропуска (Владивосток).

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

На данный момент на российском рынке работают четыре оператора tax free: два международных (Global Blue, Tax Free Premier) и два российских ("Хайскай Финсервис" и "Национальный оператор Такс Фри").