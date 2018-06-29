Биржевые цены на нефтепродукты под конец недели рухнули на 2-3%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в конце текущей недели рухнули на 2-3% после двух недель "боковика".

Согласно данным сайта СПбМТСБ, цена на Аи-92 на торгах в пятницу упала до 49400 руб./т. по сравнению с 50862 руб./т. в среду (падение на 2,8%). Снижение стоимости Аи-95 составило 2,2% - с 52402 руб./т. до 51239 руб./т. Цена на летнее дизтопливо снизилась на 1,8% - с 47223 руб./т. до 46374 руб./т. (по национальному индексу).

В четверг замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин сообщил, что биржевые продажи нефтепродуктов к концу июня вышли на уровень выше аналогичного периода прошлого года. Таким образом, нефтяные компании выполняют договоренности относительно увеличения биржевых продаж, которые были достигнуты по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, сказал Голомолзин. Параметры, которые были оговорены по итогам совещания правительства с нефтяниками, - продавать на бирже на 3% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Ранее - с середины июня - биржевые цены на нефтепродукты пребывали в "боковике". В начале месяца биржевые цены на топливо за день рухнули на 2% после переноса снижения акцизов на 1 июня.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня вместо ранее планировавшегося повышения снижены акцизы на бензин - на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо - на 2 тыс. рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.