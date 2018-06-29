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Платежи "Роснефти" странам в 2017 году возросли из-за новых проектов в Курдистане

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" в 2017 году договорилась об участии в проектах в Курдистане, из-за чего суммарные выплаты компании в пользу зарубежных государств увеличились по сравнению с 2016 года на 6,2 млрд рублей и составили 17 млрд рублей, следует из соответствующего отчета НК.

"Роснефть" за 5 блоков выплатила Курдистану 16,7 млрд руб. (выплаты варьировались от 2,4 млрд руб. до 4,7 млрд руб. за блок). Кроме того еще 292 млн руб. компания выплатила в рамках разработки "Башнефтью" Блока 12 в Ираке. Сумма платежей вьетнамскому Блоку 06.1 составила 125 млн руб. (также у государства имеется доля в продукции, составляющая 0,18 млн баррелей газового конденсата и 1,14 млрд куб. метров газа, стоимостная оценка данных объемов составляет 559 млн руб. и 6,9 млрд руб. соответственно). Платежи по бразильскому Solimoes снизились до 61 млн руб. по сравнению со 141 млн руб. годом ранее. При этом Норвегия возвратила "Роснефти" 381 млн руб. в соответствии с норвежским налоговым законодательством - сумма соответствует доле затрат на разведку в 2016 году.

Также компания увеличила выплаты в пользу РФ на 0,5 млрд руб., до 2,05 трлн руб.

Как сообщалось, в октябре прошлого года "Роснефть" и региональное Иракское правительство Курдистана подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти нефтедобывающим блокам, и объявили о начале совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе. Сумма платежей за вхождение в проект составила $400 млн. В соответствии с условиями соглашения покупка и продажа нефти в адрес "Роснефти" будет производится в период с 2017 по 2019 год. В рамках этого контракта "Роснефть" уже выдала предоплату.

Между тем министерство нефти Ирака выпустило заявление, в котором назвало незаконными любые сделки, заключенные в обход Багдада. Об этом же заявил посол Ирака в России Хейдар Мансур Хади.

Глава компании Игорь Сечин отмечал ранее, что интерес к освоению 5 нефтедобывающих блоков имеет сугубо практический характер. Его заявления прозвучали на фоне референдума об отделении Курдистана от Ирака, который состоялся 25 сентября и был поддержан большинством курдского населения страны.

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Теги: Роснефть, Курдистан, Ирак

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