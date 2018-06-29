Арест со счетов и имущества НМТП и его "дочек" по делу Магомедовых снят

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Арест, наложенный на счета и имущество "Новороссийского морского торгового порта" и его "дочек" в рамках дела братьев Магомедовых, снят.

"В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Магомедовых М.Г. и З.Г., был наложен арест на счета и имущество НМТП и его дочерних предприятий. На дату подписания отчетности арест снят", - говорится в отчете НМТП за первый квартал по МСФО.

Отчетность подписана и опубликована в пятницу.

Как сообщалось, в конце мая суд арестовал счета некоторых активов "Суммы", которой принадлежит доля в НМТП.

20 июня ПАО "Владивостокский морской торговый порт" не удалось оспорить арест счетов в рамках дела Магомедовых. Между тем юристы ВМТП в суде заявляли, что работа компании парализована.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.

Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в некоторых логистических активах - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), группе FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), ПАО "Трансконтейнер", ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП), АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).