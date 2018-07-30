Суд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Суд наложил обеспечительный арест на активы и банковские счета нескольких десятков компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в ряде тяжких и особо тяжких преступлений.

"Аресты наложены на счета и доли в уставных капиталах 24 компаний", - сказала прокурор в Мосгорсуде, где в понедельник слушаются жалобы на наложенные обеспечительные меры.

Как стало известно на заседании в Мосгорсуде, арестованы активы и банковские счета следующих компаний: ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), четырех компаний группы "Fesco" ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ"), ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), ООО "Кардо Альянс", ООО "Россетьэнерго", АО "Русская Тройка", ООО "Русские просторы", ООО "Саммит", ООО "Сахагазсинтез-недра", ОАО "Северное сияние", ООО "СЗМК-Глобалсталь", ООО "Система", ООО страховая компания "Воско", ООО строительная компания "Стиль-Т", ГС "Инженерия", ООО "Межозерное", ООО "Прогрессив, ООО "Глобалавтоматика", АО "Элеватор", ООО "Владивостокский автомобильный терминал".

Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артур Максидов были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд. рублей.