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Сбербанк решил не запускать удаленную идентификацию клиентов с 1 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует запустить удаленную биометрическую идентификацию клиентов в пилотном режиме в течение второго полугодия 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Единая система удаленной биометрической идентификации должна заработать в России с 1 июля. На первом этапе система будет использоваться банками для удаленного открытия счетов идентифицированным гражданам.

"В связи с тем, что в настоящий момент выпущены не все нормативно-правовые акты, полномасштабный процесс закупки и поставки оборудования в отделения запустить невозможно. Мы планируем запустить опытную эксплуатацию регистрации в пилотных отделениях в течение второго полугодия", - отметил представитель банка. В пресс-службе пояснили, что предполагается постепенное тиражирование проекта на всю Россию до конца 2018 года.

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"В первое время после запуска система еще не будет такой востребованной, и ее влияние на банковскую систему будет небольшим. Мы не прогнозируем существенного влияния на количество отделений по стране в ближайшие год-два", - отметил представитель банка.

В пятницу первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что порядка 400 точек сбора биометрических персональных данных в отделениях банков в 140 городах РФ заработают с 30 июня. По ее словам, до конца 2018 года порядка 20% отделений должны быть готовы к сбору биометрических данных, до 30 июня 2019 года - 60%, до конца следующего года "все банки должны обеспечить запуск удаленной идентификации", оснастив 100% своих отделений технологией сбора таких данных.

ЦБ и "Ростелеком" не раскрывают названия банков, в которых удаленную идентификацию можно пройти с 1 июля.

Банк России 29 июня обнародовал список из 438 кредитных организаций, которые уполномочены до конца 2019 года начать сбор биометрических данных и предоставлять дистанционные услуги с использованием удаленной идентификации. Эти банки будут постепенно обеспечивать в своих структурных подразделениях сбор биометрических данных по мере готовности их технологической инфраструктуры.

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Теги: Сбербанк

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