В России

В РФ с 1 июля запустят систему биометрической идентификации

Биометрия будет использоваться банками для удаленной идентификации клиентов при открытии счетов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В России с 1 июля запускается единая система биометрической идентификации граждан, оператором которой выступает ПАО "Ростелеком".

Система будет использоваться российскими банками для удаленной идентификации клиентов при открытии счетов. Биометрическая система будет в комплексе использовать два параметра для идентификации людей - и голос, и лицо (фотоизображение лица человека).

"Ростелеком" будет обеспечивать сбор, обработку и хранение данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам.

"Для проекта выбраны два типа биометрии: голос и лицо, причем не по отдельности, а вместе, т.к. две модальности (бимодальность) позволяют определить "живого человека", а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. На сегодняшний день лицо и голос - самые распространенные и доступные для массового использования биометрические модальности, другие требуют специального считывающего оборудования. Однако "Ростелеком" будет следить за развитием технологий, и совершенствовать систему, внедряя новые перспективные технологии биометрической идентификации", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

Данные будут храниться в "облаке" "Ростелекома". Доступ к нему банки будут получать по специальным каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Система защищена отечественными криптоалгоритмами; вендорами биометрического оборудования являются отечественные производители.

"Ростелеком" разрабатывал единую биометрическую систему с 2017 года - по инициативе Минкомсвязи и Центробанка РФ.

Работа над созданием системы началась в 2017 году. За прошлый год "Ростелеком" инвестировал в создание единой биометрической системы около 250 млн рублей.

В декабре 2017 года также был принят закон, позволяющий банкам открывать счета физическим лицам без их личного присутствия только с использованием данных биометрических паспортов и данных, загруженных на портал "Госуслуги".

Принятый документ внес изменения в ряд законов, в том числе "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В тестировании биометрической системы принимали участие более 20 российских банков.

ЦБ в пятницу обнародовал список из 438 банков, которые уполномочены до конца 2019 года начать сбор биометрических данных и предоставлять дистанционные услуги с использованием удаленной идентификации. Эти банки (все крупнейшие кредитные организации входят в их число) будут постепенно обеспечивать в своих структурных подразделениях сбор биометрических данных по мере готовности их технологической инфраструктуры.

Ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказывала, что количество точек сбора биометрических данных составит около 400 - в отделениях банков, расположенных в 140 городах РФ.

По ее словам, до конца 2018 года примерно 20% отделений должны быть готовы к сбору биометрических данных, а до конца 2019 года "все банки должны обеспечить запуск удаленной идентификации", оснастив 100% своих отделений технологией сбора таких данных.

Скоробогатова сообщила, что на следующем этапе система биометрической идентификации будет применяться для предоставления госуслуг.

Ранее "Ростелеком" сообщал, что в дальнейшем система будет расширяться на сферу получения госуслуг, здравоохранение, образование, ритейл и др.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев допускал в будущем возможность использования системы биометрической идентификации для предоставления телемедицинских и телекоммуникационных услуг.

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Теги: Ростелеком

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