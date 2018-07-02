Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов с 1 июля стал CEO группы "ЕвроХим", сообщила компания.

Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который является миноритарным акционером группы и останется в совете директоров.

Страшнов работает в "ЕвроХиме" с ноября 2017 года, когда он был назначен на новую должность операционного директора группы. В 2013-2017 годах он возглавлял "Почту России", до этого был президентом и генеральным директором Tele2 Россия, а еще раньше занимал руководящие позиции в Philips в России.

В июне "ЕвроХим" также покинул финансовый директор Андрей Ильин, который работал в этой должности 10 лет. Новым CFO группы стал Кузьма Марчук, бывший финансовый директор другой подконтрольной Андрею Мельниченко компании - угольной "СУЭК".

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. Основным акционером "ЕвроХима" является Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является Стрежнев.