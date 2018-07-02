Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением индексов вслед за откатом площадок в Азии, фьючерсов в США и дешевеющей нефтью; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2291,11 пунктов (-0,2%), индекс РТС - 1149,64 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,8% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 63,11 руб. (+0,34 рубля).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что снятие американских санкций в отношении России зависит от ее действий. Трамп также сообщил, что на предстоящих в июле переговорах с президентом РФ Путиным он намерен обсудить как крупные международные проблемы, так и тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

Подешевели акции "Норникеля" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "Распадской" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5% и -0,8% "префы"), Сбербанка (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%). Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Юнипро" (-2,5%, до 2,834 рубля, дивиденды - 0,111 рубля на акцию), "Мостотреста" (-0,5%, до 106,5 рубля, дивиденды - 2,19 рубля на акцию).

Подросли бумаги АФК "Система" (+1,1%), "Мобильных телесистем" (+1%), "Северстали" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%).

Зарубежные рынки

В понедельник падает фондовая Азия (Япония упала на 2,2%, Китай - на 3,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%), дешевеет нефть.

Азия снижается на фоне слабых статданных в Китае и Японии, инвесторы начали новый месяц и квартал с распродаж. Участники рынка полагают, что торговые разногласия США и Китая уже начали проявляться в макроэкономических данных, сдерживая рост деловой активности и производства.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне 2018 года возобновил снижение из-за сокращения производства и ослабления спроса на фоне напряженности в торговых отношениях с США, свидетельствуют официальные данные. Значение индикатора уменьшилось с 51,9 пункта в мае до 51,5 пункта в июне при прогнозах снижения до 51,6 пункта.

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, падает два квартала подряд впервые с 2012 года. В апреле-июне он опустился до 21 пункта по сравнению с 24 пунктами в январе-марте, тогда как аналитики ожидали снижения до 22 пунктов.

Кроме того, Минэнерго США сообщило о первой серии испытаний новой управляемой ядерной бомбы B61-12, которая была проведена в Соединенных Штатах. В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit. Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.

Нефть в понедельник дешевеет после значительного роста по итогам прошлой недели, в результате которого подъем цены с начала года составил около 20%. Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа и реакцией на них Ирана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени снизилась до $78,43 за баррель (-1% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - до $73,73 за баррель (-0,6% и +1% в пятницу).