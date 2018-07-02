Остатки на корсчетах банков в ЦБ 2 июля снизились

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2345,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1907,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 29 июня составлял 2474,3 млрд рублей по России и 2113,0 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 2 июля составили 2718,2 млрд рублей по России против 2603,9 млрд рублей днем ранее.