Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 2 июля снизились

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2345,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1907,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 29 июня составлял 2474,3 млрд рублей по России и 2113,0 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 2 июля составили 2718,2 млрд рублей по России против 2603,9 млрд рублей днем ранее.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
Экономика
Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"
Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоровПодробнее
 Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровКанада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Китай снижает пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров повседневного спросаПодробнее
 В России выросли акцизы на сигаретыВ России выросли акцизы на сигареты
Рост составил 10%Подробнее
 Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контрактаПодробнее
Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организацииПодробнее
 Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евроПодробнее
 Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с УкраинойПодробнее
 Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей
В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04Подробнее
 Трамп собрался вывести США из ВТОТрамп собрался вывести США из ВТО
По его мнению, организация только и делает, что оказывает на Штаты давлениеПодробнее
 Россия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминийРоссия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминий
Ранее подобные иски направили ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика и НорвегияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Москва"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018В миреВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы

Полицейские вернули иракцу забытую в московском такси сумку

Россия празднует победу сборной

Россия празднует победу сборной13 фото

Украинский омбудсмен Денисова вернулась из России в Киев

В АТОР дали рекомендации клиентам "Натали Турс" и "Аврора БГ"

Суд прекратил производство по иску Митрохина к партии "Яблоко"

"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы

"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ партии сослались на нехватку времени для созыва новой конференции Подробнее

Митрохин прокомментировал свой выход из предвыборной гонки

Партнер "Натали Турс" в Испании аннулировал брони компании

Кражу рюкзака у уругвайского болельщика в Петербурге раскрыли за две недели

Суд отклонил жалобу Минобороны РФ на частичное удовлетворение иска к "Сухому"

Мохаммед Салах подписал новый 5-летний контракт с "Ливерпулем"

Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать

Еврокомиссия предупредила США об ответных мерах на автомобильные пошлины в $300 млрд

Первый в России детеныш полосатого варана появился в зоопарке Екатеринбурга

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 2 июля снизились

Под Москвой впервые за 50 лет обнаружен краснокнижный жук навозник весенний

Число заместителей министра труда и соцзащиты выросло до семи

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Собиравшийся в отставку глава МВД Германии сначала встретится с Меркель

Рубль снизился к доллару и евро на старте первых торгов недели

Цыганка убита в украинском Закарпатье

Киргизские пограничники задержали в горах группу российских альпинистов

Самолет "Таджик Эйр" вернулся в "Домодедово" из-за разгерметизации

Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры МосквыГлава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатов Подробнее

Власти Узбекистана попытаются вернуть из Швейцарии средства Гульнары Каримовой

Усадьба XIX века сгорела на Псковщине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия– : –17:00Мексика Мексика17:008F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00