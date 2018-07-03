Остатки на корсчетах банков в ЦБ 3 июля выросли

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2390,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2025,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 2 июля составлял 2345,5 млрд рублей по России и 1907,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 3 июля составили 2635,7 млрд рублей по России против 2718,2 млрд рублей днем ранее.