Вырученные от продажи "дочки" средства VNG направит на продолжение Nord Stream 2

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Восточногерманская VNG AG решила продать свою добычную "дочку" VNG Norge AS независимой upstream-компании Neptune Energy Group. За счет привлеченных средств VNG намерена, в том числе, финансировать строительство отвода от Nord Stream 2 - EUGAL.

"В результате сделки с Neptune Energy мы сможем последовательно проводить стратегический процесс трансформации с укрепленной базой собственных средств. Теперь мы в состоянии уделить больше внимания развитию новых направлений бизнеса, таких как цифровая инфраструктура, биогаз и локальные энергетические решения, а также дальнейшему укреплению нашей газовой инфраструктуры и бизнеса по торговле газом", - приведены в сообщении VNG слова председателя правления Ульфа Хейтмюллера.

Основными шагами в этом направлении за последнее время VNG называет VNG ViertelEnergie GmbH, приобретение дополнительных биогазовых установок в Центральной Германии и участие Ontras Gastransport GmbH в консорциуме EUGAL.

Ontras - дочерняя компания VNG - наряду с Fluxys и Gasunie в октябре прошлого года присоединились к Gascade (СП "Газпрома" и BASF) в проекте строительства сухопутного отвода от "Северного потока 2" European Gas Pipeline Link (EUGAL). Новые партнеры получили по 16,5% в проекте. Газопровод EUGAL мощностью 48 млрд куб. м в год пройдет параллельно OPAL (отвод от первого "Северного потока") - от Грайфсвальда до границы с Чехией (точка Дойчнойдорф).

Neptune Energy ранее в этом году купила добывающие активы французской Engie (Engie E&P International SA). Компания финансируется за счет средств фондов CIC, Carlyle Group и CVC Capital Partners.

"Дочку" в Норвегии Verbundnetz учредила в 2006 году. Эта компания владеет 32 лицензиями в Норвегии, двумя в Дании, участвует в пяти месторождениях на стадии добычи и трех - в процессе обустройства. "Флагманским" активом в портфеле VNG Norge называется месторождение Fenja с запасами 100 млн б.н.э. Добыча на нем должна начаться в 2021 году. В компании занято 94 сотрудников. В 2017 году объем продаж составил около 65 млн евро.