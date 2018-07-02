Главные новости
В миреСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда 10 дней назадСпортСборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"
Экономика

Вырученные от продажи "дочки" средства VNG направит на продолжение Nord Stream 2

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Восточногерманская VNG AG решила продать свою добычную "дочку" VNG Norge AS независимой upstream-компании Neptune Energy Group. За счет привлеченных средств VNG намерена, в том числе, финансировать строительство отвода от Nord Stream 2 - EUGAL.

"В результате сделки с Neptune Energy мы сможем последовательно проводить стратегический процесс трансформации с укрепленной базой собственных средств. Теперь мы в состоянии уделить больше внимания развитию новых направлений бизнеса, таких как цифровая инфраструктура, биогаз и локальные энергетические решения, а также дальнейшему укреплению нашей газовой инфраструктуры и бизнеса по торговле газом", - приведены в сообщении VNG слова председателя правления Ульфа Хейтмюллера.

Основными шагами в этом направлении за последнее время VNG называет VNG ViertelEnergie GmbH, приобретение дополнительных биогазовых установок в Центральной Германии и участие Ontras Gastransport GmbH в консорциуме EUGAL.

Ontras - дочерняя компания VNG - наряду с Fluxys и Gasunie в октябре прошлого года присоединились к Gascade (СП "Газпрома" и BASF) в проекте строительства сухопутного отвода от "Северного потока 2" European Gas Pipeline Link (EUGAL). Новые партнеры получили по 16,5% в проекте. Газопровод EUGAL мощностью 48 млрд куб. м в год пройдет параллельно OPAL (отвод от первого "Северного потока") - от Грайфсвальда до границы с Чехией (точка Дойчнойдорф).

Neptune Energy ранее в этом году купила добывающие активы французской Engie (Engie E&P International SA). Компания финансируется за счет средств фондов CIC, Carlyle Group и CVC Capital Partners.

"Дочку" в Норвегии Verbundnetz учредила в 2006 году. Эта компания владеет 32 лицензиями в Норвегии, двумя в Дании, участвует в пяти месторождениях на стадии добычи и трех - в процессе обустройства. "Флагманским" активом в портфеле VNG Norge называется месторождение Fenja с запасами 100 млн б.н.э. Добыча на нем должна начаться в 2021 году. В компании занято 94 сотрудников. В 2017 году объем продаж составил около 65 млн евро.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: VNG, Nord Stream 2, Северный поток 2
Экономика
"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража
Российская монополия утверждает, что трибунал хоть и подтвердил право PGNiG на снижение цены на поставку газа, но не согласился с ценовой формулойПодробнее
 Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"
По данным источника "Интерфакса", Абрамович сохранит косвенный контроль над 5% телеканалаПодробнее
 Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"
Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоровПодробнее
 Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровКанада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Китай снижает пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров повседневного спросаПодробнее
В России выросли акцизы на сигаретыВ России выросли акцизы на сигареты
Рост составил 10%Подробнее
 Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контрактаПодробнее
 Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организацииПодробнее
 Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евроПодробнее
 Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с УкраинойПодробнее
 Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей
В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСпасатели нашли живыми школьников, пропавших в пещере Таиланда 10 дней назадСпортСборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"В РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииМосква"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону

Google признала некорректным обозначение Крымского моста на украинском

В Афганистане попытались подорвать колонну сил НАТО

Фотохроника 2 июля

Фотохроника 2 июля6 фото

Что произошло за день: понедельник, 2 июля

Победа Бразилии над Мексикой, чудесное спасение школьников в пещере Таиланда и продажа Абрамовичем доли в "Первом канале" Подробнее

Прокуратура выдвинула против Вайнштейна новые обвинения

Бельгия - Япония. Онлайн

Бельгия - Япония. ОнлайнВ Ростове-на-Дону определится соперник сборной Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018 Подробнее

В Киеве арестовали похитителей сына ливийского дипломата

Жительница Петрозаводска взыскала с мэрии 530 тыс. руб. за гололед

Вырученные от продажи "дочки" средства VNG направит на продолжение Nord Stream 2

Рубль вечером упал к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

На севере Калифорнии разбушевались природные пожары

Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификации

Почта банк и ВТБ вошли в число запустивших систему биометрической идентификацииПока процедура начата в девяти крупных банках, опрошенных "Интерфаксом", но Сбербанка среди них пока нет Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия2 : 0Матч завершенМексика МексикаМатч завершенНеймар (51), Фирмино (88)подробнее8F4Бельгия Бельгия0 : 0Идет первый таймЯпония ЯпонияИдет первый таймонлайн