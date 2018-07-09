Участники саммита Украина-ЕС выступили против проекта "Северный поток-2"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Участники саммита Украина-ЕС призвали остановить строительство трубопровода "Северный поток-2".

Президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного заявления для СМИ с президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина-ЕС в понедельник в Брюсселе, подчеркнул, что Украина остается стратегическим партнером европейских стран в энергетических вопросах - "партнером, который будет поставлять европейским странам необходимый газ".

"И вот что я хочу еще раз заявить: что проект "Северный поток-2" невозможен, и мы призываем остановить строительство данного проекта", - сказал Порошенко.

"Считаю, что этот проект является ошибкой, он не в интересах Европейского Союза. Мы должны защищать собственные интересы", - сказал Туск, добавив, что "Европейская Комиссия пытается создать новые энергетические правила, которые помогут остановить реализацию этого проекта", но работа над ними идет медленно.

"Еврокомиссия просит мандат, чтобы иметь возможность применить правила ЕС к этому газопроводу. К сожалению, у некоторых государств-членов совершенно другой подход", - заявил Туск.