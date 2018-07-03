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Экономика

Рынок акций РФ открылся нейтрально

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей Азии и выросшей нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2318,13 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1151,72 пункта (+0,01%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,9% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 63,26 руб. (-0,17 рубля).

Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции ПАО "Диод" (-7,4%, до 4,74 рубля), дивиденды составляют 0,43 рубля на бумагу.

Выросли бумаги "Мечела" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Башнефти" (+0,6% и +1,1% "префы"), Сбербанка (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,47%), "префы" "Транснефти" (+0,9%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне подросли на 0,2-0,8% к закрытию торгов, хотя демонстрировали снижение на протяжении большей части сессии. Инвесторы реагировали на развитие ситуации в мировой торговле, а также на корпоративные новости.

Президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что угрозы наложить пошлины на импорт автомобилей являются его главным оружием в попытках добиться уступок со стороны торговых партнеров. В интервью Fox News в воскресенье он сказал, что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с США "так же плохо", как Китай. Он полностью отверг предположения, что его выпады в адрес европейских союзников контрпродуктивны и что отношения с ЕС следует укреплять, чтобы совместно решить вопрос о китайской торговле.

В свою очередь Еврокомиссия сообщила, что штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд.

Поддержку рынку США оказали сильные статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне увеличился до 60,2 пункта (максимум с февраля) при прогнозах снижения до 58,4 пункта с майских 58,7 пункта.

Между тем, во вторник в Азии преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,1%, Китай - на 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) и нефть.

Главным опасением для инвесторов в азиатские акции остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. Уже 6 июля могут вступить в силу пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее президент США Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

Нефть восстанавливается после снижения в начале недели, инвесторы оценивают данные о добыче в Саудовской Аравии и возможные последствия торговой войны между США и Китаем для мировой экономики. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени выросла до $77,87 за баррель (+0,7% и -2,4% в понедельник), августовская цена WTI - до $74,78 за баррель (+1,1% и -0,3% накануне).

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Теги: рынок акций

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