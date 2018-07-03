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Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"

Обязательства банка будут переданы другой кредитной организации

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"
Фото: Александр Тарасенков, Интерпресс/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский", говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также сообщает, что передаст обязательства банка "Советский" другой кредитной организации. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проведет конкурсный отбор приобретателя в сроки, которые позволят начать обслуживание кредиторов, чьи требования подлежат удовлетворению в составе первой очереди.

Кредитная организация, которой будут переданы обязательства "Советского", продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая ставки по вкладам и сроки их размещения.

"Реализация процедуры урегулирования обязательств АО Банк "Советский" позволит полностью удовлетворить требования кредиторов первой очереди (в том числе, в случае если вклад превышает страховую сумму - 1,4 млн рублей), без понесения вкладчиками банка финансовых потерь", - указал ЦБ.

Обязательства банка перед кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению в составе второй очереди (требования о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору и другие), планируется погасить в полном объеме.

Обязательства перед кредиторами (за исключением АСВ) третьей очереди в настоящее время оцениваются в порядка 0,1 млрд рублей, в том числе остатки на счетах клиентов банка - юридических лиц оцениваются в порядка 0,01 млрд рублей, оставшийся объем обязательств составляют, в основном, расчеты с прочими кредиторами, незавершенные расчеты и переводы. С клиентами банка - юрлицами проводилась работа по выяснению причин обслуживания в банка "Советский", по результатам которой было установлено, что возможность закрытия счетов у этих клиентов отсутствует.

Советский по итогам первого квартала 2018 года занимает 215-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

По данным ЦБ, банк "Советский" на 1 июня 2018 года занимал 111-е место в банковской системе РФ.

Как ЦБ санировал банк "Советский"

ЦБ в 2015 году опробовал схему урегулирования обязательств банков с отозванной лицензией на Пробизнесбанке и Нота-банке, передав часть их активов и обязательств другим банкам (под обязательствами подразумеваются только вклады физлиц). Таким образом, бывшие вкладчики этих банков возобновили доступ к средствам на счете в банке-приобретателе.

ЦБ в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению банком "Советский" на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). К осуществлению мер по финоздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности "Советского". Позже победителем конкурса на санацию петербургского банка стал Татфондбанк, который затем рухнул сам.

В феврале 2017 года ЦБ утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский", вновь возложив на агентство функции временной администрации.

21 февраля 2018 года ЦБ сообщил, что утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский". В рамках реализации плана на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" ("УК ФКБС") с 22 февраля возложены функции временной администрации по управлению "Советским".

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Теги: ЦБ РФ, Банк России, банк Советский

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