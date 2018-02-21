ЦБ утвердил план санации банка "Советский"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Один из старейших российских банков, "Советский" из Санкт-Петербурга, который за последние несколько лет прошел через извилистый путь финансового оздоровления, стал четвертой кредитной организацией, санируемой Центробанком РФ по новой схеме (вслед за банком "Открытие", Бинбанком и Промсвязьбанком).

ЦБ в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению банком "Советский" на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). К осуществлению мер по финоздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности "Советского". Позже победителем конкурса на санацию петербургского банка стал Татфондбанк, который затем рухнул сам. Ровно год назад, 20 февраля, ЦБ утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский", вновь возложив на агентство функции временной администрации.

Наконец, в среду ЦБ сообщил, что утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Советский". В рамках реализации плана на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" ("УК ФКБС") с 22 февраля возложены функции временной администрации по управлению "Советским".

"Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства банка. Иные предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств", - заявил ЦБ.