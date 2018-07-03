Экономика

Фонд национального благосостояния в июне увеличился на 912 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля 2018 года составил 4 трлн 839,3 млрд рублей, что эквивалентно $77,11 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Месяцем ранее, на 1 июня, фонд составлял 3 трлн 927,6 млрд рублей, что эквивалентно $62,747 млрд. Таким образом, за месяц его объем увеличился на 911,7 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено $22,107 млрд, 20,762 млрд евро, 4,368 млрд фунтов стерлингов и 173 млн рублей.

В июне средства в иностранных валютах - $6,411 млрд, 5,624 млрд евро и 1,096 млрд фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в 2017 году в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов, были зачислены на счета по учету средств ФНБ в валютах.

На депозитах в ВЭБе размещено 574,132 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,99 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,43 млрд рублей.

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Теги: Фонд национального благосостояния, ФНБ

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