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Экономика

Доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ в валюте составила минус 0,1% за год

Негативную динамику объяснили интересом инвесторов к более рискованным инструментам, чем суверенные облигации в евро и фунтах

Доходность размещения средств Резервного фонда и ФНБ в валюте составила минус 0,1% за год
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Доходность размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в иностранной валюте в Банке России за 2017 год, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, составила минус 0,10% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ.

Доходность размещения средств Резервного фонда составила на счете в долларах 0,57% годовых (1,01% годовых с момента создания фонда); на счете в евро - минус 0,76% годовых (1,29%); в фунтах стерлингов - минус 0,16% годовых (2,91%).

Полученные результаты Минфин объясняет негативной динамикой в течение года котировок иностранных гособлигаций, составляющих индексы для расчета процентов по счетам, в евро и, в меньшей степени, в фунтах стерлингов, в совокупности с низкими купонными ставками. "Данная негативная динамика оказалась сильнее по сравнению с положительным результатом, обеспеченным по индексу облигаций, номинированных в долларах. Причина сложившейся ситуации - переориентация инвесторов на рынки более рискованных, но и более доходных, чем суверенные облигации в евро и фунтах стерлингов, инструментов (в том числе акций) на фоне подъема мировой экономики", - говорится в сообщении Минфина.

Доходность размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте с момента создания фонда составила 1,33% годовых в корзине валют, 13,49% годовых в рублях.

Доходность размещения средств ФНБ на счете в долларах в прошлом году составила 0,57% годовых (1,01% годовых с момента создания), в евро - минус 0,76% годовых (1,28%); в фунтах стерлингов - минус 0,16% годовых (2,91%).

Доходность средств фонда на депозитах во Внешэкономбанке в российских рублях за это время составила 6,44% годовых (6,64% с начала проведения депозитных операций), на депозитах в долларах - 0,25% (2,53%).

Доходность средств в ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, была следующей: в привилегированных акциях нефинансовых организаций - 0,49% годовых (0,60% годовых с начала проведения операций), в рублевых облигациях - 10,02% годовых (11,05% годовых с начала проведения операций), в долларовых облигациях - 3,65% годовых (3,36% с начала проведения операций), в привилегированных акциях банков - 4,86% годовых (2,1% с начала проведения операций).

По средствам, размещенным на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, доходность составила 8,27% годовых (10,39% годовых с начала проведения депозитных операций).

С момента создания фонда доходность в корзине валют составила 1,32% годовых, в рублях - 13,48%.

В бюджет РФ поступили доходы от размещения средств Резервного фонда и ФНБ в разрешенные финансовые активы на сумму 51,49 млрд рублей, в том числе, от размещения средств Резервного фонда - 652 млн рублей, от размещения средств ФНБ - 50,84 млрд рублей, в том числе, проценты по валютным счетам в Банке России - 646 млн рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы - 50,19 млрд рублей.

Теги: Россия, Резервный фонд, ФНБ
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