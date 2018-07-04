Остатки на корсчетах банков в ЦБ 4 июля снизились

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2357,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1990,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 3 июля составлял 2390,3 млрд рублей по России и 2025,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 4 июля составили 2668,7 млрд рублей по России против 2635,7 млрд рублей днем ранее.