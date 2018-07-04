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"ЛУКОЙЛ" заинтересовался оценкой ресурсов Охотского, Берингова и Японского морей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" поручил ООО "ВНИГНИ-2" (Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт) провести зональную и локальную оценку перспектив нефтегазоносности Охотского, Берингова и Японского морей с оценкой их ресурсной базы.

Согласно материалам компании, в ходе выполнения заказа планируется сбор, анализ и обобщение всех доступных данных по геолого-геофизической изученности российских акваторий этих морей (региональные и локальные научно-исследовательские работы, гравиразведочные, магниторазведочные, электроразведочные, сейсморазведочные работы, данные глубокого бурения, исследования скважин). Также должно быть проведено ранжирование района исследований по степени перспективности для целей лицензирования, оценка ресурсной базы углеводородов как всего района в целом, так и наиболее перспективных зон и объектов.

Работа должна быть выполнена до конца ноября 2018 года.

Согласно действующему законодательству, в настоящее время получить лицензию на добычу на шельфе РФ могут только государственные компании с пятилетним опытом работы на российском шельфе. Фактически, право освоения морских недр получили только две компании: "Роснефть" и "Газпром". Между тем "ЛУКОЙЛ", который имеет опыт работы на морских месторождениях Балтики и Каспия, давно выступает за либерализацию доступа к добыче на шельфе.

Как сообщалось, Минприроды подготовило законопроект о предоставлении геологоразведочных лицензий на участки, расположенные во внутренних морских водах и территориальных морях по решению правительства без аукционов и конкурсов. Законопроектом предлагается предоставлять такие участки недр в пользование для геологического изучения на основании заявки при условии наличия заключений Минобороны России и ФСБ России об отсутствии угрозы интересам обороны страны и безопасности государства.

Участки недр во внутренних морских водах и территориальных морях относятся к участкам федерального значения. Сейчас по ним выдаются только совмещенные лицензии на геологоразведку и добычу по итогам аукционов и конкурсов компаниям с более 50%-ным российским участием по решению правительства.

При этом закон "О недрах" не предусматривает для таких участков предоставление лицензий на геологическое изучение в качестве самостоятельного вида пользования недрами.

Порядок рассмотрения таких заявок предлагается отнести к компетенции правительства России. В случае открытия месторождения в процессе геологического изучения компании будет предоставляться возможность получения лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на открытом месторождении на основании решения правительства.

В ноябре прошлого года законопроект рассматривался на комитетах Госдумы и в настоящее время дорабатывается.

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Теги: ЛУКОЙЛ

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