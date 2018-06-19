"ЛУКОЙЛ" прекратит бурение на Таймыре из-за бесперспективности

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" принял решение не продолжать бурение на Восточно-Таймырском участке из-за бесперспективности.

"Мы приняли решение демонтировать и вывезти буровую. Мы считаем, что пробуренная скважина и имеющаяся сейсмика не дают основания полагать, что там есть нефтегазовая провинция", - сообщил в интервью "Интерфаксу" президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы пока оставим за собой лицензию для проведения уже камеральной работы без бурения дополнительной скважины", - добавил он.

Бурение первой разведочной скважины на сухопутном Восточно-Таймырском участке началось весной 2017 года. Скважина бурилась на глубину примерно 5,5 тыс. метров. Скважина была вертикальной, сложной шестиколонной конструкцией. В марте глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов признал, что по итогам бурения компания не смогла найти промышленно значимых запасов углеводородов. Тем не менее, "ЛУКОЙЛ" был намерен продолжить изучение этого участка.

Между тем "Роснефть" сообщала, что на соседнем с Восточно-Таймырским участком НК обнаружила запасы нефти частично в акватории Хатангского залива, частично на суше с суммарными запасами в 80 млн тонн.

"ЛУКОЙЛ" в IV квартале 2017 года списал порядка 9 млрд рублей расходов на бурение "сухих" скважин, в первую очередь, на бурение скважины на Восточно-Таймырском участке в районе Хатангского залива, сообщал первый вице-президент компании Александр Матыцын на Дне инвестора в Лондоне.

Главгосэкспертиза уже одобрила "ЛУКОЙЛу" инженерные изыскания для подготовки бурения двух новых разведочных скважин на Восточно-Таймырском участке. И бывший министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в мае говорил, что в начале следующего года может продолжить бурение на Восточно-Таймырском участке.

Площадь Восточно-Таймырского участка составляет 13 тыс. кв. км, а его ресурсный потенциал оценивался очень скромно: 4,5 млн тонн нефти и 9,3 млрд кубометров газа по категории D2.