Экономика

"ЛУКОЙЛ" прекратит бурение на Таймыре из-за бесперспективности

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" принял решение не продолжать бурение на Восточно-Таймырском участке из-за бесперспективности.

"Мы приняли решение демонтировать и вывезти буровую. Мы считаем, что пробуренная скважина и имеющаяся сейсмика не дают основания полагать, что там есть нефтегазовая провинция", - сообщил в интервью "Интерфаксу" президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Мы пока оставим за собой лицензию для проведения уже камеральной работы без бурения дополнительной скважины", - добавил он.

Бурение первой разведочной скважины на сухопутном Восточно-Таймырском участке началось весной 2017 года. Скважина бурилась на глубину примерно 5,5 тыс. метров. Скважина была вертикальной, сложной шестиколонной конструкцией. В марте глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов признал, что по итогам бурения компания не смогла найти промышленно значимых запасов углеводородов. Тем не менее, "ЛУКОЙЛ" был намерен продолжить изучение этого участка.

Экономика"ЛУКОЙЛ" обогнал "Газпром" по капитализации и вышел на второе место в РФ"ЛУКОЙЛ" обогнал "Газпром" по капитализации и вышел на второе место в РФЧитать подробнее

Между тем "Роснефть" сообщала, что на соседнем с Восточно-Таймырским участком НК обнаружила запасы нефти частично в акватории Хатангского залива, частично на суше с суммарными запасами в 80 млн тонн.

"ЛУКОЙЛ" в IV квартале 2017 года списал порядка 9 млрд рублей расходов на бурение "сухих" скважин, в первую очередь, на бурение скважины на Восточно-Таймырском участке в районе Хатангского залива, сообщал первый вице-президент компании Александр Матыцын на Дне инвестора в Лондоне.

Главгосэкспертиза уже одобрила "ЛУКОЙЛу" инженерные изыскания для подготовки бурения двух новых разведочных скважин на Восточно-Таймырском участке. И бывший министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в мае говорил, что в начале следующего года может продолжить бурение на Восточно-Таймырском участке.

Площадь Восточно-Таймырского участка составляет 13 тыс. кв. км, а его ресурсный потенциал оценивался очень скромно: 4,5 млн тонн нефти и 9,3 млрд кубометров газа по категории D2.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЛУКОЙЛ, Таймыр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
 США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Рубль немного укрепился на фоне решения регулятораПодробнее
 Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июня6 фото
18 июня
Фотохроника 18 июня
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроСпортАнглийские футболисты наглотались мошкары в матче с ТунисомВ миреВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВ РоссииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силВ миреУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке

S7 Space сочла цену коммерческого запуска с "Морского старта" конкурентной SpaceX

Дума приняла закон об увеличении "стоимости" голоса избирателя на выборах президента

У болельщика из Коста-Рики украли кошелек и телефон в московском ночном клубе

Литва из-за засухи потеряла уже 30% урожая зерновых

В США убили второго рэпера за сутки

Мосгорсуд 27 июня рассмотрит жалобу на арест Александра Шестуна

Xiaomi отложила IPO в материковом Китае

Нетрезвый болельщик из США разбил голову, упав с лестницы в центре Москвы

Четверо граждан Перу арестованы за кражу у корейца в Пулково

Москвичей призвали отказаться от личных автомобилей из-за ожидаемого ливня

Болельщик сборной Англии госпитализирован в Волгограде после ДТП

В Москве мужчина попытался пронести в районный суд пневматический пистолет

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ

Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСпециалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне Чемпионата мира по футболу Подробнее

Левые подали заявку на митинг в центре Москвы против пенсионной реформы

Индия и РФ из-за санкций задумались о переходе в торговле оружием на рубли и рупии

Шаманы собрались добиваться признания шаманизма пятой конфессией РФ

Житель Кузбасса заказал почти 1 кг наркотиков из Перу для шаманского обряда

"ЛУКОЙЛ" прекратит бурение на Таймыре из-за бесперспективности

Доллар и евро выросли к рублю утром во вторник

Брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан в аэропорту Москвы

ООН зарегистрировала рекордное число беженцев в мире из-за войн и насилия

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 19 июня снизились

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%

Нарушения выявлены в больнице Биробиджана, где от пневмонии умерли 8 пациентов

Митрохина задержали за пикет против повышения пенсионного возраста‍

Правительство внесло в Госдуму поправки о создании инфраструктурного фонда

Подземные толчки продолжились в районе Осаки

Peugeot назначила нового финансового директора

Сенат в пику Трампу проголосовал за восстановление санкций против китайской ZTE

Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроПри этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупок Подробнее

Госдуме предложили поднять норматив перечисления акцизов от нефтепродуктов в регионы с 57% до 84%

Китайский индекс Shanghai Composite упал до минимума за два года

Dow Jones и S&P 500 снизились в понедельник на опасениях за мировую торговлю

Иена начала активно расти на новых угрозах Трампа в адрес Китая

Бышовец оценил шансы сборной России на успех в матче с Египтом

Нефть Brent подешевела до $74,85 после скачка накануне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия– : –15:00Япония Япония15:00HПольша Польша– : –18:00Сенегал Сенегал18:00AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00