Экономика

США разрешили ZTE возобновить часть операций

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - США разрешили китайской телекоммуникационной компании ZTE частично возобновить операции, несколько смягчив санкции на период выполнения ею условий достигнутого ранее соглашения с американскими властями.

По данным источников агентства Bloomberg, к 1 августа текущего года ZTE полностью выполнит требования США в рамках соглашения, которое снимет с компании санкции и позволит ей остаться в бизнесе.

На прошлой неделе ZTE объявила о назначении нового председателя совета директоров. Соглашение, помимо кадровых изменений, требует от ZTE уплаты штрафа на общую сумму в $1,4 млрд.

Ранее в этом году Минторг США ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний.

Смягчение санкций на этой неделе позволило ZTE обновить программное обеспечение для смартфонов, а также переводить и получать платежи по разрешенным сделкам.

Это, однако, не позволило ZTE сохранить крупный контракт на поставки сетевого оборудования итальянскому оператору связи Wind Tre SpA.

Многолетний контракт объемом 600 млн евро получила шведская Ericsson AB, сообщили источники агентства.

Акции ZTE по итогам торгов в Гонконге в среду подешевели на 3,4%, Ericsson - подорожали на 0,3%.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

Введение семилетнего запрета на закупку ZTE продукции американских технологических компаний в апреле текущего года Минторг США объяснил тем, что компания, которая была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.

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Теги: США, ZTE

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