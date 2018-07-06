Главные новости
В миреАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в Японии6июляВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 6 июляВ миреПодозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе опознан как палач ИГ
Экономика

Китайская ZTE сменила руководство по требованию США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Китайская телекоммуникационная компания ZTE Corp провела масштабные изменения в руководстве, включая назначение нового главного исполнительного директора.

Как следует из материалов ZTE, направленных Гонконгской фондовой бирже, совет директоров единогласно проголосовал за увольнение Чжао Сяньмина с поста CEO. Его сменит президент телекоммуникационного и облачного подразделения Сю Цзыян.

В миреСША и Китай предварительно согласовали схему спасения ZTEЧитать подробнее

Кроме того, компания сменила еще пятерых топ-менеджеров, в том числе финансового директора, и пообещала, что Чжао Сяньмин и эти пятеро более не будeт занимать никаких должностей в ZTE, пишет Financial Times.

Новым CFO стала вице-президент финансового департамента Ли Ин.

Изменения в руководстве ZTE проведены по требованию США, которые в апреле ввели семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний. В компании также будет создана команда в сфере комплаенс из числа сотрудников, выбранных американской стороной.

Ранее на этой неделе стало известно, что США разрешили ZTE частично возобновить операции, несколько смягчив санкции на период выполнения ею условий достигнутого ранее соглашения с американскими властями. Смягчение санкций позволило ZTE обновить программное обеспечение для смартфонов, а также переводить и получать платежи по разрешенным сделкам.

Как ожидается, ZTE полностью выполнит требования Вашингтона к 1 августа.

На прошлой неделе ZTE объявила о назначении нового председателя совета директоров. Соглашение, помимо кадровых изменений, требует от ZTE уплаты штрафа на общую сумму $1,4 млрд.

Ранее в этом году Минторг США ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

Введение семилетнего запрета на закупку ZTE продукции американских технологических компаний в апреле текущего года Минторг США объяснил тем, что компания, которая была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ZTE, Китай

Новости по теме

Экономика
"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"Подробнее
 Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС
Организация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клеветеПодробнее
 "Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома""Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"
Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долговПодробнее
 Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ
Ранее аналитики заявили, что динамика рынков похожа на ситуацию, предшествующую финансовому кризису конца 90-х гг.Подробнее
Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДСМинэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДС
Темпы роста ВВП ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1%, но в целом экономика вырастет на 1,4%, говорится в прогнозе министерстваПодробнее
 Федерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ
Максимальное расхождение в объемах оплаченного и полученного топлива выявлено на АЗС крупной сетиПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"
Обязательства банка будут переданы другой кредитной организацииПодробнее
 "Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража
Российская монополия утверждает, что трибунал хоть и подтвердил право PGNiG на снижение цены на поставку газа, но не согласился с ценовой формулойПодробнее
 Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"
По данным источника "Интерфакса", Абрамович сохранит косвенный контроль над 5% телеканалаПодробнее
 Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"
Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в ЯпонииВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 6 июляВ миреПодозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе опознан как палач ИГВ миреНе менее 24 человек погибли из-за взрывов в МексикеВ миреУ берегов Пхукета в шторм перевернулись два судна с десятками туристовВ РоссииGoogle напомнил о правилах индексации документов после инцидента с "Яндексом"

Григорий Явлинский: Митрохин не прав, но я не буду перемывать ему кости

Григорий Явлинский: Митрохин не прав, но я не буду перемывать ему костиОснователь "Яблока" рассказал, как он собирается вдохнуть в партию новую жизнь Подробнее

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Три человека погибли в ДТП с двумя с фурами в Челябинской области

В Польше разбился самолет МиГ-29

КНДР начала подыскивать в Швейцарии место для второй встречи Ким Чен Ына и Трампа

Найдены тела восьми жертв крушения судна на Пхукете

Около 50 человек продолжают числиться пропавшими без вести Подробнее

Танкеры с газом "Ямал СПГ" открыли самостоятельную навигацию по Севморпути в Китай

Трое украинских военных погибли из-за разрыва миномета на Ровенском полигоне

Объем промпроизводства в Германии в мае вырос намного сильнее прогнозов

Один из четырех беглецов из красноярской колонии сдался ФСИН

ФАС подняла цены на газ "Газпрома" для промышленности на 3,4%

Самолет Пермь - Анталья сел в аэропорту Казани по технической причине

Подозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе опознан как палач ИГ

Подозреваемый в причастности к терактам в Париже и Брюсселе опознан как палач ИГПредполагается, что Оссама Крайем участвовал в сожжении заживо иорданского пилота Подробнее

Китайская ZTE сменила руководство по требованию США

В ходе операции по спасению детей из пещеры в Таиланде погиб дайвер

Нефть Brent подешевела до $77,28 за баррель

Китай обвинил США в развязывании самой серьезной торговой войны

Китайские власти пообещали предпринять ответные меры Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF1Уругвай Уругвай– : –17:00Франция Франция17:00QF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00