Китайская ZTE сменила руководство по требованию США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Китайская телекоммуникационная компания ZTE Corp провела масштабные изменения в руководстве, включая назначение нового главного исполнительного директора.

Как следует из материалов ZTE, направленных Гонконгской фондовой бирже, совет директоров единогласно проголосовал за увольнение Чжао Сяньмина с поста CEO. Его сменит президент телекоммуникационного и облачного подразделения Сю Цзыян.

Кроме того, компания сменила еще пятерых топ-менеджеров, в том числе финансового директора, и пообещала, что Чжао Сяньмин и эти пятеро более не будeт занимать никаких должностей в ZTE, пишет Financial Times.

Новым CFO стала вице-президент финансового департамента Ли Ин.

Изменения в руководстве ZTE проведены по требованию США, которые в апреле ввели семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний. В компании также будет создана команда в сфере комплаенс из числа сотрудников, выбранных американской стороной.

Ранее на этой неделе стало известно, что США разрешили ZTE частично возобновить операции, несколько смягчив санкции на период выполнения ею условий достигнутого ранее соглашения с американскими властями. Смягчение санкций позволило ZTE обновить программное обеспечение для смартфонов, а также переводить и получать платежи по разрешенным сделкам.

Как ожидается, ZTE полностью выполнит требования Вашингтона к 1 августа.

На прошлой неделе ZTE объявила о назначении нового председателя совета директоров. Соглашение, помимо кадровых изменений, требует от ZTE уплаты штрафа на общую сумму $1,4 млрд.

Ранее в этом году Минторг США ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

Введение семилетнего запрета на закупку ZTE продукции американских технологических компаний в апреле текущего года Минторг США объяснил тем, что компания, которая была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.