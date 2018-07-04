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Инфляция в РФ в "тарифную неделю" ускорилась до 0,2%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ за неделю с 26 июня по 2 июля составила 0,2%, сообщил в среду Росстат.

За предыдущие 17 недель цены росли по 0,1% за исключением периода с 5 по 9 июня, когда была зафиксирована нулевая инфляция.

Ускорение роста цен в первую неделю июля уже традиционно и происходит из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.

По данным Росстата, тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля увеличились на 2,1-3,1% на разные виды услуг, больше всего на водоотведение - на 3,1% и на холодное водоснабжение - на 2,6%, меньше всего на отопление - на 2,1%. Тарифы на электроснабжение в среднем по стране выросли на 2,3%, на горячее водоснабжение - на 2,2%.

За первые два дня июля инфляция составила 0,2%, с начала года ко 2 июля - 2,0%. Среднесуточный рост цен за два дня июля равнялся 0,085% (индикатор не показателен из-за индексации тарифов с 1 июля).

Росстат в конце недели опубликует данные за июнь, в том числе годовые цифры по инфляции.

Как сообщалось, ЦБ РФ после решения правительства об увеличении НДС в 2019 г. с 18% до 20% уточнил прогноз по инфляции на текущий год до 3,5-4,0% с 3,0-4,0%. Минэкономразвития на фоне решения по НДС повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,1% с 2,8%, на 2019 год - до 4,3% с 4,0%.

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Теги: Росстат

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